Трамп про можливу зустріч Зеленського і Путіна: Хай самі розбираються

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна самостійно домовитися про припинення війни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами на борту президентського літака.

“Я не проти. Нехай розбираються. Я спонукав їх до цього і, вважаю, що рішення буде знайдене”, - відповів Трамп на запитання про те, чи варто Путіну та Зеленському зустрітися до того, як до перемовин будуть залучені Штати.

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Він додав, що вирішення проблем між Україною та Росією “наближається”.

Водночас Трамп зауважив, що представники його Адміністрації активно долучатимуться до зусиль із припинення війни. “Ми хочемо, але це трапилося (війна припинилася - ред.)”, - наголосив президент США.

Як відомо, у четвер президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритого листа, в якому запропонував російському очільнику Володимиру Путіну провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни.

Дональд Трамп схвально сприйняв ідею зустрічі Зеленського та Путіна.

Фото: The White House