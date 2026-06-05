Зеленський - про реакцію Путіна на відкритий лист: Росія знов обирає війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідь російського очільника Володимира Путіна на його відкритий лист є слабкою і означає, що Росія знов обирає війну.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він (Путін - ред.) просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому і тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені. Значить, грошей у Росії має стати менше, а тиску на Росію – більше», - сказав глава Української держави.

У зверненні він також анонсував нові зустрічі з європейськими та американськими партнерами.

«Була розмова з нашою дипломатичною командою. Ми готуємо зустрічі, які можуть бути корисними – кілька форматів з європейськими партнерами. І також ми готуємось до форматів з американською стороною. Знаємо, що європейці готують нові кроки на підтримку України», - сказав Президент.

Крім того, за підсумками звіту СБУ за цей рік, який сьогодні було представлено главі держави, Президент заявив, що «погодив СБУ нові операції».

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у п’ятницю, коментуючи відкритий лист до нього від Президента Володимира Зеленського, заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічатися з українським лідером. Путін сказав, що для української сторони є сенс «лише зупинити наступ» російських збройних сил, тоді як Росії буцімто «потрібні домовленості».

Учора, 4 червня, Зеленський написав відкритого листа Путіну і запропонував особисту зустріч для завершення війни. Президент України зазначив, що така зустріч може відбутися у третіх країнах, які традиційно виступають майданчиками для міжнародних переговорів, зокрема у Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу. При цьому Зеленський наголосив, що не розглядає можливості проведення перемовин у Москві чи Києві.

Фото: ОП