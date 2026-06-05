Радбез ООН скличе екстрене засідання у відповідь на останню масовану атаку РФ по Україні

Рада Безпеки ООН у понеділок, 8 червня, на прохання України скличе екстрене засідання через останню масовану російську атаку.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

«Остання хвиля російських ударів є ще одним нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру, а терор замість дипломатії», – зазначив Сибіга.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також наголосив, що постійний міжнародний тиск на Росію залишається необхідним для відновлення поваги до Статуту ООН та просування змістовної пропозиції Президента Володимира Зеленського до Російської Федерації щодо припинення війни.

«Ми дякуємо нашим партнерам за їхню постійну підтримку та внесок у досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру», – додав Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, сили протиповітряної оборони знешкодили 40 ракет та 602 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 1 червня.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поінформував, що зранку вівторка ворог додатково атакував Україну чотирма гіперзвуковими ракетами «Циркон» з півночі і чотирма ракетами цього класу з півдня.

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