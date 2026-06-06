Монпельє та Миколаїв розвивають співпрацю у сфері водопостачання та молодіжних проєктів

Французьке місто Монпельє та український Миколаїв після початку повномасштабної війни підписали акт про співпрацю і нині працюють над двома спільними напрямами - нагальною допомогою для міста, зокрема обладнанням для очищення води й генераторами, а також проєктами для молоді.

Про це віцепрезидентка метрополії Монпельє Клар Арт розповіла в коментарі кореспонденці Укрінформу на полях міжнародного саміту мерів Urban 7 у Нансі.

«Від самого початку повномасштабного вторгнення Монпельє, можна сказати, одразу перейшов у режим мобілізації. Перше, що ми зробили, зібрали всю нашу франко-українську громаду разом із Лігою прав людини та асоціаціями, щоб вирішити, що ми будемо робити після цього вторгнення», - розповіла Арт.

За її словами, саме тоді в місті створили ініціативу SOS Montpellier Ukraine, яка й надалі збирає кошти, інформує громадськість, свідчить про події в Україні, організовує гуманітарну допомогу та відправляє пожертви українцям. Згодом Монпельє перейшов до прямої співпраці з українськими містами. За підтримки організації Stand With Ukraine місто обрало Миколаїв як постійного партнера для довгострокової перспективи.

«Ми придивилися уважніше і сказали собі - Миколаїв - це ідеально, бо в нас багато спільного. Географічно - не зовсім, бо в них є портова промисловість. Але в нас були підприємства у схожих сферах, зокрема у сфері відновлюваної енергетики. І було бажання працювати разом», - зазначила Арт.

Акт про співпрацю між Монпельє та Миколаєвом був підписаний торік у Києві під час зустрічі міст і регіонів, організованої за участі Президента України Володимира Зеленського. Монпельє і Миколаїв почали з найнагальніших потреб - обладнання для очищення питної води та генераторів.

Тепер міста також працюють над проєктами, орієнтованими на молодь і майбутнє міста після війни. Один із них - створення скейтпарку в Миколаєві, а також проведення фестивалю європейських видів спорту.

«Попри війну, це важливо - проєктувати себе в майбутнє і працювати з молоддю, над її потребами, щоб вона продовжувала мати активності. Сьогодні ми працюємо над створенням скейтпарку в Миколаєві. І мер міста мав дуже велике бажання дати щось молоді, щоб допомогти їй пройти цей етап. Тому ми почали працювати над цим проєктом із французькими фінансовими партнерами», - розповіла вона.

Окремо віцепрезидентка метрополії Монпельє розповіла про співпрацю з Україною в медичній сфері, яка почалася раніше зі Львова. За її словами, Монпельє, маючи потужний університетський лікарняний центр, від початку війни шукав можливості допомогти українським медичним установам, зокрема лікарями, протезами та іншою медичною підтримкою.

«Великі міста з потужними лікарнями уФранції одразу пішли в цей напрям. Постало питання, а що вам потрібно? Ми вам це надішлемо - лікарів, протези. Уся ця допомога, яку одна лікарня може дати іншій лікарні», - зазначила Арт.

Вона додала, що медична співпраця зі Львовом є не лише допомогою з боку Франції, а й взаємним обміном досвідом. За її словами, лікарняний центр Монпельє зацікавлений у досвіді львівських медиків, які через війну набули глибоких знань у таких складних сферах, як дитяча травма та суїцидологія.

«Це страшенно сумно, але вони справді тепер мають великі знання у цих питаннях. І це дозволяє нашому лікарняному центру працювати з ними й підвищувати свою компетентність. І це дуже важливо», - додала Арт.

Як повідомляв Укрінформ, мер Парижа Еммануель Грегуар планує відвідати Київ, щойно матиме таку можливість, а також закликає колег здійснювати подібні візити на знак підтримки України.