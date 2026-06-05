На Донеччині за день внаслідок російських ударів загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення

У Донецькій області вдень 5 червня внаслідок російських ударів загинули четверо людей, ще семеро зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Донецька обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

"Зранку 5 червня окупанти завдають ударів по Дружківці. Ворог атакує місто за допомогою авіабомб та FPV-дронів", - ідеться у повідомленні.

За даними прокуратури, внаслідок кількох обстрілів зазнали поранень 46-річна жінка і троє чоловіків віком 54, 66 і 73 роки. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення і перелом стегна.

Крім того, поінформували в прокуратурі, "російські війська скинули чотири авіабомби "ФАБ-250" з УМПК на Миколаївку".

В результаті влучання по житловій забудові отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, четверо цивільних. Ще троє людей травмовані.

У населених пунктах пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської та Слов’янської окружних прокуратур розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнного злочину (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Як повідомляв Укрінформ, 4 червня російські війська 1 392 рази атакували лінію фронту та сім населених пунктів Донецької області.