Кількість поранених через російську атаку на Чернігів зросла до восьми
Укрінформ
Кількість поранених внаслідок російської атаки на підприємство та автостоянку в Чернігові зросла до восьми осіб.
Як передає Укрінформ, про це начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Телеграмі.
"Станом на зараз кількість поранених внаслідок атаки становить 8 осіб", - зазначив Брижинський.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня російські війська атакували підприємство та автостоянку в Чернігові, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів. Повідомлялося про шістьох постраждалих.
Фото: Суспільне Чернігів