Кількість поранених через російську атаку на Чернігів зросла до восьми

Кількість поранених через російську атаку на Чернігів зросла до восьми

Укрінформ
Кількість поранених внаслідок російської атаки на підприємство та автостоянку в Чернігові зросла до восьми осіб.

Як передає Укрінформ, про це начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Телеграмі.

"Станом на зараз кількість поранених внаслідок атаки становить 8 осіб", - зазначив Брижинський.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 червня російські війська атакували підприємство та автостоянку в Чернігові, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів. Повідомлялося про шістьох постраждалих.

Фото: Суспільне Чернігів

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