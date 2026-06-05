Кількість поранених через російську атаку на Чернігів зросла до восьми

Кількість поранених внаслідок російської атаки на підприємство та автостоянку в Чернігові зросла до восьми осіб.

Як передає Укрінформ, про це начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Телеграмі.

"Станом на зараз кількість поранених внаслідок атаки становить 8 осіб", - зазначив Брижинський.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня російські війська атакували підприємство та автостоянку в Чернігові, внаслідок чого були пошкоджені десятки автомобілів. Повідомлялося про шістьох постраждалих.

Фото: Суспільне Чернігів