Росіяни вдарили по об’єкту логістики на Одещині - постраждали восьмеро дорожніх працівників

Росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику в Одеській області. Поранено вісім дорожніх працівників та знищено спецтехніку.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, передає Укрінформ.

«Одещина. Черговий ворожий удар по об’єкту інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною. Цілеспрямована атака по цивільних людях та цивільній інфраструктурі», - йдеться в повідомленні.

За даними Сухомлина, внаслідок атаки поранено вісім дорожніх працівників. Двоє з них — у важкому стані.

Також пошкоджено й унікальну для України дорожню техніку, яка була залучена на цьому об’єкті. Роботи планувалося завершити до кінця червня. Через наслідки обстрілу їх доведеться відкласти щонайменше на місяць.

Як повідомлялося, у Згурівській громаді Київської області російські дрони вдарили по підприємству «Яготинське для дітей», зруйнована адміністративна будівля, пошкоджені виробничі потужності. Відомо про чотирьох загиблих. Ще семеро людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості.