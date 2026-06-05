На Сумщині відбувся другий мандрівний фестиваль Sumy Adapt Fest для ветеранів та їхніх родин.

Про це повідомляє у Фейсбуці Сумська ОВА, передає Укрінформ.

Я️к зазначається, захід пройшов у Лебединському районі, де апробували пілотний маршрут адаптивного туризму для ветеранів та членів їхніх родин. До заходу долучилися представники Шосткинської, Лебединської та Сумської громад.

Sumy Adapt Fest покликаний створювати нові можливості для відновлення та соціальної адаптації ветеранів через спорт, туризм і спільне дозвілля. Перший фестиваль, що відбувся у травні в Сумах, об’єднав 72 ветеранів із родинами з різних громад області. Учасники випробували себе в адаптивних спортивних активностях, відвідали майстер-класи та сімейні локації.

Мандрівний формат фестивалю дає змогу залучати ветеранів із різних громад області та розширювати мережу заходів, спрямованих на відновлення, спілкування й активне дозвілля.

Організатори планують розвивати на Сумщині адаптивний туризм і масовий аматорський спорт як один із напрямів підтримки ветеранів та їхніх родин.

Як повідомлялося, у Хмельницькому наприкінці травня пройшов перший фестиваль ветеранських театрів Veteran Art Festival.