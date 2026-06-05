На Харківщині перевернувся автобус зі школярами, є травмовані

"За попередніми даними, вранці 5 червня на автодорозі Р-58 «Мерефа — Златопіль — Лозова» сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет", - ідеться в дописі.

За даними правоохоронців, у салоні перебували 14 дітей - учнів 5 та 9 класів одного з ліцеїв області, та двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

"Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів", - розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні (за ч. 1 ст. 286 КК України).

Як повідомлялося, 2 червня на Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув неповнолітній, ще троє зазнали травм.