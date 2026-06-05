На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту через пункт пропуску «Солотвино - Сігету-Мармацієй»

Рух транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" на українсько-румунському кордоні буде тимчасово призупинено з 8 по 17 червня через проведення інфраструктурних робіт на мосту через річку Тиса.

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

"За інформацією румунської сторони, у зв’язку з проведенням інфраструктурних робіт на історичному мосту через річку Тиса, з 8 по 17 червня 2026 року в період з 09:00 до 16:00 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй»", - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що в зазначений період пропуск пішоходів через пункт пропуску здійснюватиметься у штатному режимі.

Громадянам та перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок та за потреби користуватися альтернативними маршрутами перетину українсько-румунського кордону.

Як повідомлялося, пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" є одним із ключових переходів на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області. Перехід забезпечує як пасажирське сполучення, так і рух легкового транспорту між Україною та Румунією.

Фото: Державна митна служба України