Херсонського колаборанта Сальдо засудили до 15 років за викрадення зерна

Очільника окупаційної влади на Херсонщині Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років тюрми за пограбування підприємства і викрадення зерна.

Про це йдеться у вироку Херсонського міського суду, передає Укрінформ.

Слідство встановило, що у березні 2022 року Сальдо очолив незаконно створену Військово-цивільну адміністрацію Херсонської області, а у жовтні того ж року указом президента РФ Путіна став так званим тимчасово виконувачем обов’язків губернатора.

Зазначається, що керівник окупаційної влади активно впроваджував політику країни-агресора щодо тотального контролю за діяльністю субʼєктів господарської діяльності, вчиняв дії, спрямовані на їхнє захоплення та пограбування.

Так, у вересні 2022 року він підписав розпорядження про введення “тимчасової адміністрації” на ПрАТ “Херсонський комбінат хлібопродуктів”. У вироку йдеться, що захоплений комбінат здійснював діяльність щодо приймання, доробки зернової продукції до показників ДСТУ, відвантаження зерна на водний, автомобільний залізничний транспорт та ін.

На початку повномасштабної війни на підприємстві зберігалося понад 30 тисяч тонн приватного збіжжя різних українських компаній. Керувати підприємством він призначив очільника захопленого морпорту.

У жовтні 2022 року Сальдо підписав наказ про термінову “евакуацію” зерна з Херсона та правобережжя, наказав підлеглим незаконно вилучити приватні запаси ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшника і переправити їх на лівобережжя, щоб розпоряджатися ними на власний розсуд.

Загалом до Голої Пристані на трьох баржах доставили 2850 тонн ячменю. Зерно належало компаніям WESTAGRO TRADE COMMODITIES LTD та ТОВ “Пирятинський Делікатес”, що втратили 14,7 млн грн.

Йому заочно присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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Як повідомлялося, справу Сальдо про викрадення українського зерна на ₴5,3 мільярда передали до суду.

У листопаді 2023 року суд в Одесі заочно засудив Сальдо до 15 років ув’язнення у справі про державну зраду.

Влітку 2025 року Сальдо засудили до 15 років позбавлення волі за організацію псевдореферендуму щодо "приєднання" до РФ.