Загарбники вдарили по селищу на Харківщині, поранена жінка

Російська армія завдала удару по селищу Есхар у Чугуївському районі Харківської області, внаслідок атаки зазнала поранення пенсіонерка.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Окупанти завдали удару по селищу Есхар Новопокровської громади. Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, війська РФ завдали удару по гаражу, жінка перебувала всередині.

Як повідомлялося, 4 березня внаслідок обстрілу у селищі Есхар зазнали руйнувань база відпочинку, житловий будинок, та гаражі.

Ілюстративне фото: Вадим Лях / Фейсбук