«Білі янголи» евакуювали ще 12 людей із прикордонних громад Сумщини

На Сумщині «Білі янголи» поліції вивезли ще 12 людей із прикордонних громад, серед них є діти.

Про це повідомила у Телеграмі поліція Сумської області, передає Укрінформ.

"Екіпаж спецпідрозділу поліції продовжує рятувати жителів громад, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак. Цього разу правоохоронці допомогли евакуювати 12 громадян, серед яких троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із Буринської громади поліцейські евакуювали десятьох людей. Серед них - двоє дітей 10 та 14 років, дворічна дитина, а також люди старшого віку від 60 до 80 років.

Також іще двох мешканців віком 79 та 84 роки правоохоронці вивезли з Річківської громади та доправили до безпечнішого місця проживання.

Поліцейські допомогли громадянам із перевезенням особистих речей безпечним маршрутом та забезпечили супровід до місць тимчасового перебування.

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Як повідомляв Укрінформ, у прикордонних районах Сумської області триває планова та екстрена евакуація населення через систематичні обстріли з боку російських військ. Найбільші зусилля зосереджені на вивезенні сімей із дітьми та маломобільних громадян із 5-кілометрової та 10-кілометрової зон від державного кордону. Спецпідрозділ поліції «Білі янголи» спільно з рятувальниками ДСНС та волонтерами забезпечує логістику та безпеку евакуаційних маршрутів.

Жителям прикордоння Сумщини радять не тягнути з евакуацією - куди звертатися.

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