Росіяни вдарили з дрона по автівках Червоного Хреста України, є поранений

«Російські терористи здійснили черговий удар по гуманітарній місії. Окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації.

«Росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя - бити по маркованому транспорту волонтерів - це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи», - наголосив Прокудін.

Він додав, що інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється.

Як повідомлялося, російські війська вдарили по базі Українського Червоного Хреста у Слов’янську.