Росіяни вдарили з дрона по автівках Червоного Хреста України, є поранений
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Укрінформ
Російські війська вдарили з дрона по автомобілях Товариства Червоного Хреста України, постраждав їхній працівник.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Укрінформ.
«Російські терористи здійснили черговий удар по гуманітарній місії. Окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації.
«Росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя - бити по маркованому транспорту волонтерів - це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи», - наголосив Прокудін.
Він додав, що інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється.
Як повідомлялося, російські війська вдарили по базі Українського Червоного Хреста у Слов’янську.