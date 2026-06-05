Армія РФ атакувала підприємство та автостоянку у Чернігові, шестеро постраждалих
Укрінформ
Російські війська 5 червня атакували підприємство та автостоянку в Чернігові, внаслідок чого постраждали шестеро людей, пошкоджені десятки автомобілів.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Укрінформ.
“Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств на півночі міста”, - поінформував Брижинський.
Він також зазначив, що зафіксовано ще одне влучання "шахеда" по автостоянці, там виникла пожежа.
За словами Брижинського, внаслідок удару по підприємству травмовані попередньо шестеро людей. Постраждалі доправлені в лікарню, їм надається допомога.
На автостоянці, за попередніми даними, пошкоджено 37 автомобілів.
Як повідомляв Укрінформ, у Семенівській громаді на Чернігівщині внаслідок атаки російських безпілотників у власному будинку загинув 64-річний чоловік, будинок знищений.
Фото: Суспільне Чернігів