Армія РФ атакувала підприємство та автостоянку у Чернігові, шестеро постраждалих

“Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств на півночі міста”, - поінформував Брижинський.

Він також зазначив, що зафіксовано ще одне влучання "шахеда" по автостоянці, там виникла пожежа.

За словами Брижинського, внаслідок удару по підприємству травмовані попередньо шестеро людей. Постраждалі доправлені в лікарню, їм надається допомога.

На автостоянці, за попередніми даними, пошкоджено 37 автомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, у Семенівській громаді на Чернігівщині внаслідок атаки російських безпілотників у власному будинку загинув 64-річний чоловік, будинок знищений.

Фото: Суспільне Чернігів