Армія РФ атакувала підприємство та автостоянку у Чернігові, шестеро постраждалих

Армія РФ атакувала підприємство та автостоянку у Чернігові, шестеро постраждалих

Укрінформ
Російські війська 5 червня атакували підприємство та автостоянку в Чернігові, внаслідок чого постраждали шестеро людей, пошкоджені десятки автомобілів.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Укрінформ.

“Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по одному з підприємств на півночі міста”, - поінформував Брижинський.

Він також зазначив, що зафіксовано ще одне влучання "шахеда" по автостоянці, там виникла пожежа.

За словами Брижинського, внаслідок удару по підприємству травмовані попередньо шестеро людей. Постраждалі доправлені в лікарню, їм надається допомога.

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На автостоянці, за попередніми даними, пошкоджено 37 автомобілів.

Як повідомляв Укрінформ, у Семенівській громаді на Чернігівщині внаслідок атаки російських безпілотників у власному будинку загинув 64-річний чоловік, будинок знищений.

Фото: Суспільне Чернігів

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