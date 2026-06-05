Російський дрон атакував АЗС на Херсонщині, двоє постраждалих

Російські війська атакували на Херсонщині автозаправну станцію, постраждали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Укрінформ.

«Близько 13:00 у Чорнобаївській громаді російський дрон атакував автозаправну станцію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні доправили 35-річну постраждалу внаслідок влучання безпілотника. У жінки мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення обличчя та ноги.

Також постраждала 56-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкове поранення голови.

Стан обох потерпілих — середнього ступеня тяжкості.

В ОВА також поінформували, що до лікарні доправлено 53-річного жителя Микільського, який через російський обстріл дістав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, травматичну ампутацію пальців на руці. Потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За інформацією ОВА, до лікарні також звернулись дві потерпілі, які раніше потрапили під обстріли. Зокрема, 66-річна мешканка Білозерки внаслідок обстрілу селища 4 червня дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку, її госпіталізували.

У 68-річної жительки Комишан, яка потрапила під російський обстріл 31 травня, діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та контузію.

Крім того, стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсона через російську атаку на Дніпровський район у ніч проти 3 червня. Смертельні поранення дістала 76-річна жінка.

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Як повідомляв Укрінформ, російські війська атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України, постраждав працівник організації.