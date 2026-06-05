Російський дрон атакував АЗС на Херсонщині, двоє постраждалих

Російський дрон атакував АЗС на Херсонщині, двоє постраждалих

Укрінформ
Російські війська атакували на Херсонщині автозаправну станцію, постраждали дві жінки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Укрінформ.

«Близько 13:00 у Чорнобаївській громаді російський дрон атакував автозаправну станцію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до лікарні доправили 35-річну постраждалу внаслідок влучання безпілотника. У жінки мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення обличчя та ноги.

Також постраждала 56-річна жінка, у неї діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкове поранення голови.

Стан обох потерпілих — середнього ступеня тяжкості.

В ОВА також поінформували, що до лікарні доправлено 53-річного жителя Микільського, який через російський обстріл дістав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, травматичну ампутацію пальців на руці. Потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

За інформацією ОВА, до лікарні також звернулись дві потерпілі, які раніше потрапили під обстріли. Зокрема, 66-річна мешканка Білозерки внаслідок обстрілу селища 4 червня дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку, її госпіталізували.

У 68-річної жительки Комишан, яка потрапила під російський обстріл 31 травня, діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та контузію.

Крім того, стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсона через російську атаку на Дніпровський район у ніч проти 3 червня. Смертельні поранення дістала 76-річна жінка.

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Як повідомляв Укрінформ, російські війська атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України, постраждав працівник організації.

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