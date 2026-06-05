Загарбники за день понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, четверо поранених
Як передає Укрінформ, про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Війська РФ застосували безпілотники, артилерію та авіабомбу.
За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки та автомобілі.
Поранення отримали 37-річний і 40-річний чоловіки. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі росіяни били по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Пошкоджені церква, приватний будинок та автівки.
Поранення дістали жінки віком 41 і 44 роки. Обидві лікуватимуться амбулаторно.
У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.
Як повідомляв Укрінформ, 4 червня внаслідок російських атак на Дніпропетровщині загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення.
Фото: Дніпропетровська ОВА