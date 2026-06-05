Загарбники за день понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, четверо поранених

Загарбники за день понад 50 разів атакували Дніпропетровщину, четверо поранених

Укрінформ
Російські війська упродовж дня понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області, дістали поранення четверо людей.

Як передає Укрінформ, про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

Війська РФ застосували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

За словами Ганжі, у Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Червоногригорівська, Мозолевська, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені підприємства, лікарня, інфраструктура, приватні будинки та автомобілі.

Поранення отримали 37-річний і 40-річний чоловіки. Вони лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Дубовиківській, Шахтарській і Покровській громадах. Пошкоджені церква, приватний будинок та автівки.

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Поранення дістали жінки віком 41 і 44 роки. Обидві лікуватимуться амбулаторно.

У Грушівській громаді Криворізького району пошкоджений приватний будинок.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня внаслідок російських атак на Дніпропетровщині загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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