Удар по заводу «Яготинське для дітей» на Київщині: кількість постраждалих зросла до дев’яти

У Броварському районі Київської області внаслідок російської дронової атаки вранці 5 червня на завод з виробництва дитячого харчування «Яготинське для дітей» кількість постраждалих зросла до дев’яти, чотири людини загинули.

Як передає Укрінформ, про це Національна поліція України повідомляє у Фейсбуці.

«Станом на 19:35 відомо про чотирьох загиблих та девʼять постраждалих працівників підприємства «Яготинське для дітей» на Броварщині. Семеро потерпілих було госпіталізовано. Також пошкоджено девʼять автомобілів та приватний будинок», - ідеться у повідомленні.

Крім того, на у Фастівському районі пошкоджень зазнали адміністративна будівля підприємства з перевезень та 14 автобусів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у зв'язку з атакою РФ на завод з виробництва дитячого харчування на Київщині, де загинули щонайменше четверо людей, наголосив на необхідності примушувати Росію закінчити війну проти життя та перейти до дипломатії.

Раніше повідомлялось про сімох постраждалих, чотирьох загиблих внаслідок російської дронової атаки 5 червня на харчове підприємство у Броварському районі Київщини, двох людей шукали під завалами.

Фото: Нацполіція