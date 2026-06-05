У Кропивницькому затримали банду, яка влаштовувала втечі у СЗЧ і вивозила мобілізованих з навчальних центрів

Правоохоронці за сприяння військового керівництва Збройних сил України затримали і повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які за грошову винагороду допомагали військовослужбовцям незаконно залишати місця служби.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Національна поліція України.

"Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили групу осіб, яка займалася перешкоджанням діяльності Збройних сил України, збагачуючись на цьому. До складу групи входили п’ятеро мешканців Кременчука: троє чоловіків віком 34, 43 і 55 років та 43-річна жінка. Їхні дії координував 29-річний організатор", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, "родичам мобілізованих вони пропонували "визволити" з війська їхніх рідних. Ціна питання – від 3 000 до 7 000 доларів. Після отримання згоди та авансу від "замовників" фігуранти знаходили можливість передати мобілізованому мобільний телефон на територію військової частини або навчального центру для подальшого зв’язку та координації дій".

Влаштовували втечу військових у СЗЧ і чекали на прихід «руського міра»: Нацполіція затримала злочинну групу / Фото: Нацполіція 1 / 7

"Потім уночі вони під’їжджали автомобілем до найменш охоронюваної ділянки режимного об’єкта, там допомагали мобілізованому перебратися через огорожу та вивозили його, оминаючи блокпости", - поінформували в поліції.

За даними слідства, "з вересня 2025 року спільники влаштували втечу майже 30 чоловікам, заробивши на цьому чималі кошти. Втім, гроші були не єдиним мотивом. Поліцейські зафіксували розмову одного з фігурантів - 34-річного чоловіка, який сам ухиляється від військового обліку. Під час бесіди він заявив, що чекає на прихід Росії та висловлював відверту ненависть до українців".

У результаті спільної спецоперації оперативників Департаменту карного розшуку Національної поліції, поліцейських Автономної Республіки Крим та Полтавської області, за силової підтримки спецпризначенців та сприяння військового керівництва ЗСУ, організатора та усіх учасників злочинної групи затримали.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили готівку, чорнові записи та автомобілі.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює прокуратура АР Крим та Севастополя.

Як поінформували в Офісі генерального прокурора, за даними слідства, п'ятеро підозрюваних жителів Кременчука з вересня 2025 року організовували виїзд військовослужбовців із місць дислокації, військових частин і навчальних центрів ЗСУ в різних регіонах України. Після цього їх перевозили до заздалегідь визначених місць.

Встановлено п’ять фактів організації і забезпечення незаконного залишення військовослужбовцями місць служби. Вони стосуються військових частин у Житомирській, Донецькій і Рівненській областях.

Трьох співучасників правоохоронці 29 травня 2026 року затримали безпосередньо після організації чергового виїзду військовослужбовця з місця служби.

Під час обшуків за місцем проживання одного з підозрюваних вилучені гроші, які, за даними слідства, були отримані як оплата за незаконні дії.

Також вилучені транспортні засоби, на яких підозрювані перевозили й переховували військовослужбовців після залишення ними військових частин.

Усього у провадженні оголосили підозри п’ятьом особам. Усім їм суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, Нацполіція викрила міжрегіональну групу, яка незаконно вивозила осіб із військових частин з метою ухилення від проходження ними служби у Силах безпеки і оборони.