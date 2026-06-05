У Бердичеві затримали 17-річну дівчину, яка на замовлення РФ отруїла військового

Правоохоронці затримали 17-річну жительку Бердичева Житомирської області, яка на замовлення російських спецслужб отруїла військовослужбовця, внаслідок чого він помер.

Про це повідомило у Фейсбуці Управління СБУ в Житомирській області, передає Укрінформ.

«За матеріалами слідства, російський спецслужбіст “помітив” 17-річну мешканку Бердичева, коли вона шукала “швидкого заробітку” у Телеграм-каналах. Спочатку “куратор” протестував її – у якості “наркокур’єрки” та закладчиці наркотиків. Після перевірки готовності виконувати злочинні завдання агентці доручили встановлювати контакти з українськими військовими та під час зустрічей непомітно додавати до їхніх напоїв отруйні речовини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для виконання завдання фігурантка познайомилась із 27-річним військовослужбовцем із Житомира та почала із ним «зустрічатися».

Під час однієї із таких зустрічей в орендованій квартирі вона додала до напою військового отруйну речовину, внаслідок чого чоловік помер.

«Після скоєного зловмисниця намагалася приховати злочин та інсценувати смерть потерпілого з природних причин. Однак правоохоронці встановили всі обставини події та затримали її у Бердичеві», - додали у спецслужбі.

Попередня правова кваліфікація її дій – умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Наразі тривають слідчі дії та експертизи, після чого буде остаточна правова кваліфікація дій затриманої, зокрема за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у Київській області правоохоронці затримали військовослужбовця, підозрюваного у вбивстві двох людей.

Фото: СБУ