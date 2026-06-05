У Кропивницькому відкрився модернізований тренувальний комплекс для правоохоронців

У Кропивницькому відкрито модернізований спортивно-реабілітаційний та тренувальний комплекс на базі спортивної організації «Динамо».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У комплексі є зала з реабілітаційними тренажерами, а також два тири - класичний стрілецький та інтерактивний мультимедійний, де правоохоронці вдосконалюватимуть практичні навички.

Модернізований тренувальний комплекс для правоохоронців у Кропивницькому / Фото: Мирослава Липа, Укрінформ 1 / 8

«Тут тир колись був, але він прийшов у такий стан, що його використовувати не можна. А на місці нинішнього мультимедійного тиру була маленька спортивна зала, яку ми оцінили недоцільною, оскільки у нас є ще велика. Тому було прийнято рішення зробити тут мультифункціональний комплекс», - сказав начальник ГУНП в Кіровоградській області Андрій Дуброва.

У тирі правоохоронці зможуть відпрацьовувати практичні навички стрільби з пістолета. Тут обладнані три стрілецькі місця для ведення вогню на дистанціях 10, 15, 20 та 25 метрів. Крім стандартних паперових мішеней є можливість виставляти металеві мішені-гонги для миттєвої звукової фіксації влучань. Об'єкт повністю відповідає вимогам безпеки, тут є надійний кулеуловлювач та захист від рикошетів.

Водночас мультимедійний простір дозволяє проводити тренування без витрати боєприпасів. Система дає змогу моделювати ситуації, максимально наближені до реальних умов. Зокрема, завдяки інтерактивним сценаріям можна відпрацьовувати швидке реагування на збройні загрози та тактичну взаємодію в групах; навички прицілювання, швидкого перенесення вогню та зачистки приміщень; алгоритми дій у стресових, динамічних та екстремальних ситуаціях.

Для занять використовуються високоточні лазерні системи та автентичні навчальні макети зброї. Лазерні модулі забезпечують об'єктивний комп'ютерний аналіз точності кожного пострілу та дозволяють багаторазово повторювати вправи без ризику для особового складу.

Зазначалося, що комплекс є особливо важливим для адаптації молодих поліцейських та випускників вишів системи МВС, які тільки розпочинають службу.

У будівлі також є спортивно-реабілітаційна зала. Це сучасний простір із силовими та кардіотренажерами, пристосований для фізичної реабілітації та психоемоційного розвантаження ветеранів і діючих правоохоронців. Також є обладнання для реабілітації, зокрема інверсійний тренажер для хребта й суглобів, який покращує циркуляцію крові і дуже ефективний для відновлення після травм.

Зал оснащений засобами безперебійного живлення, що дозволяє безперервно тренуватися до 20 особам одночасно навіть під час блекаутів. Заняття для ветеранів безкоштовні.

Проєкт правоохоронці реалізували власними силами за рахунок внесків із грошового забезпечення та із залученням спонсорської допомоги.

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