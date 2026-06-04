У Хмельницькому поліція намагалася затримати чоловіка в СЗЧ - він знепритомнів і втік зі «швидкої»

У Хмельницькому призначили службове розслідування за фактом конфлікту між патрульними та чоловіком, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини, під час якого правоохоронець застосував сльозогінний газ.

Про це повідомила Патрульна поліція Хмельницької області в Телеграмі, передає Укрінформ.

«На вулиці Грушевського патрульні виявили громадянина, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Під час здійснення заходів щодо його затримання чоловік не виконував законні вимоги поліцейських та чинив активний опір. Крім того, до місця події почали підходити сторонні громадяни, які перешкоджали затриманню громадянина. Для припинення протиправних дій поліцейський застосував спеціальний засіб, споряджений речовиною сльозогінної та дратівної дії», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що після цього правоохоронець дістав табельну зброю, не приводячи її у готовність до стрільби, бо вважав, що могли виникнути підстави для її застосування.

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Згодом чоловік поскаржився на погіршення самопочуття та знепритомнів. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги, яка надала йому необхідну допомогу.

За даними поліції, під час транспортування до медичного закладу чоловік зник у невідомому напрямку.

«За цією подією призначено службове розслідування, під час якого буде встановлено усі її обставини. На місці події працює слідчо-оперативна група», - додали в патрульній поліції.

Як повідомляв Укрінформ, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці.

Фото ілюстративне: Патрульна поліція