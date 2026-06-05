У Києві автомобіль вилетів з дороги на пішоходів - четверо загиблих, троє травмованих

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва, внаслідок якої четверо людей загинули, ще троє постраждали.

Як передає Укрінформ, про це поліція Києва повідомляє у Телеграмі.

«Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону», - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні.

Як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 5 червня на Чоколівському бульварі автомобіль виїхав на пішохідну частину.

Водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували чоловіка й передали його медикам.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочате досудове розслідування за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди", - поінформували в ОГП.

На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.

Водія дістали з автомобіля рятувальники. Він перебуває у лікарні.

Як зауважили в ОГП, "попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року".

У Києві сталася масштабна ДТП - четверо людей загинули, троє травмовані / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 5

Як повідомляв Укрінформ, вранці 5 червня у Харківській області перевернувся автобус зі школярами, були травмовані троє школярів і двоє вчителів.