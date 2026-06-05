Уряд виділив Києву додаткові ₴2 мільярди на підготовку до зими

Кабінет міністрів додатково виділив 2 млрд грн на реалізацію плану стійкості Києва - для захисту критичної інфраструктури та розвитку резервних джерел теплопостачання.

Про це у Телеграмі повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Уряд виділяє Києву додатково 2 млрд грн на підготовку до зими: захист енергообʼєктів та забезпечення безперебійного теплопостачання», - йдеться в повідомленні.

Додатковий фінансовий ресурс для столиці має бути спрямований на те, щоб захистити людей від перебоїв із теплопостачанням взимку.

Зокрема, майже 1,2 млрд грн передбачено на інженерно-технічний захист об’єктів критичної інфраструктури. Ще близько 800 млн грн - на створення резервних джерел теплової енергії в зоні покриття двох столичних ТЕЦ.

Свириденко нагадала, що раніше уряд виділив 966 млн грн на закупівлю блочно-модульних котелень для Києва.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 3 млрд грн із резервного фонду на установку 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири надійним теплопостачанням в умовах російського енергетичного терору. Зокрема, 966 млн грн уряд спрямовує Агентству відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають області в межах реалізації планів стійкості.

Фото: КМУ