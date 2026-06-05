Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі, поранені двоє людей
Укрінформ
Російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.
Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Ворожий удар по Космічному району Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.
За словами Федорова, під удар потрапила автозаправна станція.
Попередньо, травмовані дві людини. Одного пораненого госпіталізували.
Як повідомляв Укрінформ, 5 червня російські війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Херсонській області. Одна людина загинула, 11 поранені.
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