Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі, поранені двоє людей

Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі, поранені двоє людей

Укрінформ
Російські військові 5 червня вдарили по автозаправній станції у Запоріжжі, дістали поранення двоє людей.

Про це начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Ворожий удар по Космічному району Запоріжжя", - ідеться у повідомленні.

За словами Федорова, під удар потрапила автозаправна станція.

Попередньо, травмовані дві людини. Одного пораненого госпіталізували.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 червня російські війська атакували безпілотником автозаправну станцію у Херсонській області. Одна людина загинула, 11 поранені.

Фото ілюстративне

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