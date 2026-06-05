У карпатських лісах знищили дерев на ₴112 мільйонів, двом посадовцям повідомили про підозру - поліція

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру двом посадовцям лісгоспу у зв'язку зі знищенням понад 20 тисяч дерев у Карпатських лісах.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, упродовж 2019–2023 років посадовці Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» видавали офіційні дозволи – лісорубні квитки – на проведення рубок так званого рідколісся. Попри те, що законодавством такого виду рубок не передбачено, їх проведення було погоджено та включено до проєктів організації діяльності лісового господарства.

«У такий спосіб легалізували масштабне знищення лісу. У результаті незаконних дій на території Стрийського району було знищено понад 20 тисяч дерев, а сума завданих збитків сягнула 112 млн грн», - заявили у поліції.

Головному лісничому та в.о. головного лісничого (на момент його відсутності) Сколівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» оголошено підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Обом підозрюваним обрані запобіжні заходи.

Як повідомлялося, на Житомирщині було викрито незаконну вирубку дерев, збитки сягають майже 10 млн гривень.