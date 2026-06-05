Російський «Шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони - голова ОВА

Російський «Шахед» заніс до центру Запоріжжя FPV-дрони та хаотично їх розкидав по цивільних цілях.

Про це в своєму зверненні сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ.

«Днями всі ми відчули зміну безпекової ситуації на території Запоріжжя. Наші військові нищать логістику ворога на тимчасово окупованій території, на лінії фронту і не дають ворогу просуватись на Запорізькій лінії фронту. Саме тому ворог намагається використовувати тактику залякування цивільних мешканців і терору обласного центру.

За останні місяці ворог удосконалив деякі види засобів ураження. Вчора він використав «Шахед», який заніс в центр міста FPV-дрони і просто хаотично розкидав по цивільних цілях», - сказав очільник області.

За його словами, кілька разів на день влада проводить наради разом з військовими. На сьогодні 100% заявок військових щодо протидії ворожим FPV-дронам на території обласного центру, за словами Федорова, задоволені.

«Сьогодні була проведена нарада з усіма представниками, як військового командування, силових структур так і представників критичної інфраструктури. На сьогодні буде проводитись навчання особового складу для протидії можливим fpv-дронам, які будуть зʼявлятись на території міста. Також окремі обʼєкти критичної інфраструктури будуть захищені антидроновими сітками. Наша задача - не дати ворогу обстрілювати обласний центр», - сказав Федоров.

Він додав, що ворог лише за вчора випустив по Запоріжжю 54 FPV-дронии, з яких долетіло до цілей 8.

Раніше повідомлялось, що дрон влучив в тролейбус, який їхав центральним проспектом міста. Люди встигли вийти з салону. Дрон здетонував, впавши на землю.

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