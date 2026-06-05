Росія завдала довкіллю Україні збитків на 6,9 трильйона гривень

Росія з 2022 року завдала довкіллю Україні збитків на 6,9 трильйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляє у Телеграмі.

«У Всесвітній день охорони довкілля варто говорити прямо: Росія з 2014 року веде війну на нищення всього живого. Ворог свідомо зробив мішенню українську природу, грубо перекреслюючи право кожної людини на безпечне довкілля», - зазначив Лубінець.

За його словами, цифри збитків лише з 2022 року шокують — 6,9 трильйона гривень. З них майже 4 трильйони — знищені та пошкоджені природоохоронні території, ще близько 2 трильйонів — забруднені ґрунти.

«Але за цими цифрами — те, що неможливо виміряти грошима. Це вкрадене літо на Чорному морі, де через обстріли портів розливи нафтопродуктів на площі до 800 квадратних кілометрів знищують морські екосистеми. Це базове право людини — мати доступ до чистої води. Достатньо згадати російську атаку на Дністровську ГЕС, коли через витік мастил під загрозою опинилося питне водопостачання для сотень тисяч людей в Україні та Молдові. Це удари туди, де наслідки відчуваються найбільше і найдовше», - наголосив Лубінець.

Він переконаний, що Росія має понести повну відповідальність «за кожну отруєну річку та кожен метр знищеної землі».

«Екологічні катастрофи такого масштабу не мають кордонів, тому світ не має права звикати до цієї реальності чи сприймати її як статистику», - додав Лубінець.

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Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники перетворили річку Кальміус на колектор хімічних відходів.

Фото з сайту ecoaction.org.ua