На Чернігівщині через атаку РФ по енергооб'єкту знеструмлені понад 4000 абонентів
Укрінформ
У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок російської атаки знеструмлені понад 4 тисячі абонентів.
Як передає Укрінформ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.
"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Прилуцькому районі знеструмлено понад 4 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня у “Чернігівобленерго” інформували про знеструмлення внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Прилуцькому районі близько 9 тисяч абонентів.