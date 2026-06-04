На Чернігівщині через атаку РФ по енергооб'єкту знеструмлені понад 4000 абонентів

На Чернігівщині через атаку РФ по енергооб'єкту знеструмлені понад 4000 абонентів

Укрінформ
У Прилуцькому районі Чернігівської області внаслідок російської атаки знеструмлені понад 4 тисячі абонентів.

Як передає Укрінформ, про це АТ "Чернігівобленерго" повідомляє у Телеграмі.

"Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Прилуцькому районі знеструмлено понад 4 тисячі абонентів", - йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 червня у “Чернігівобленерго” інформували про знеструмлення внаслідок російської атаки на енергооб’єкту Прилуцькому районі близько 9 тисяч абонентів.

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