«Це спроба вплинути на МАГАТЕ»: Сили оборони спростували заяву росіян, що Україна обстріляла Запорізьку ТЕС

Спроби російської пропаганди використати повідомлення про бойові дії для звинувачення Сил оборони України є черговою інформаційною маніпуляцією.

Як передає Укрінформ, про це Сили оборони півдня заявили у Фейсбуці.

"Повідомлення росіян про обстріл Запорізької ТЕС, розташована поблизу ЗАЕС, є маніпуляцією та спробою вплинути на МАГАТЕ. Окупанти заявляють, що дії Сил оборони України становлять загрозу енергоживленню станції", - ідеться у заяві.

Військові підкреслили, що "заяви МАГАТЕ щодо бойових дій поблизу Запорізької ТЕС вкотре підтверджують головний факт: безпека Запорізької атомної електростанції залишається під загрозою через російську окупацію об’єкта".

"Єдиним джерелом ризиків для ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій АЕС є присутність російських військ, озброєння та військової інфраструктури на території станції та навколо неї", - заявили у Силах оборони півдня.

Як підкреслили військові, "Російська Федерація перетворила найбільшу атомну електростанцію Європи на військовий плацдарм, що є неприпустимим".

"Збройні Сили України не завдають ударів по об’єктах ядерної енергетики та критичній інфраструктурі, функціонування якої пов’язане з безпекою атомних об’єктів. Натомість Російська Федерація систематично використовує окуповану територію ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу", - заявили у Силах оборони півдня.

"Будь-які спроби російської пропаганди використати повідомлення про бойові дії для звинувачення Сил оборони України є черговою інформаційною маніпуляцією", - заявили військові.

"Україна суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права та не здійснює дій, які можуть створити загрозу ядерній безпеці", - підкреслили у Силах оборони півдня.

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"Єдиним шляхом до відновлення ядерної та радіаційної безпеки є демілітаризація ЗАЕС, виведення російських військ і повернення станції під повний контроль України", - заявили військові.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило глибоке занепокоєння через атаку поблизу Запорізької теплоелектростанції, яка може поставити під загрозу єдину лінію електропередачі, що наразі забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.