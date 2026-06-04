Держава компенсуватиме відновлення лісів на звільнених територіях

Кабінет міністрів ухвалив новий порядок використання коштів державного бюджету для фінансування заходів із ведення лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ визначає сучасний механізм державної підтримки, спрямований на відновлення лісів, які постраждали внаслідок війни, посилення їх охорони та забезпечення сталого управління лісовими ресурсами.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, внаслідок російської агресії близько 2,9 млн га українських лісів зазнали пошкоджень різного ступеня, а понад 690 тис. га потребують розмінування.

«У цих умовах держава повинна забезпечити ефективний механізм фінансування відновлення та захисту лісових екосистем. Ухвалена постанова дозволить спрямувати ресурси на найважливіші завдання – від лісовідновлення на постраждалих територіях до формування сучасної системи обліку та моніторингу лісів», – наголосив Висоцький.

Бюджетні кошти спрямовуватимуть за кількома ключовими напрямами, серед яких часткова компенсація до 50% вартості робіт із відновлення лісів на територіях, де ведуться або велися бойові дії чи які перебували в тимчасовій окупації.

Фінансування виділятиметься також на ведення державного лісового кадастру та проведення національної інвентаризації лісів для формування актуальних даних про запаси деревини й біорізноманіття.

Крім того, передбачено фінансову підтримку для ведення лісового господарства тими постійними лісокористувачами, які не здійснюють заготівлю деревини в порядку рубок головного користування.

У міністерстві зазначають, що реалізація цього рішення сприятиме збереженню цінного генофонду лісових рослин, запобігатиме масштабним екологічним втратам та посилить загальну екологічну безпеку держави як під час війни, так і в період післявоєнної відбудови України.

Як повідомлялось, Україна має потенціал вийти на європейський ринок лісового садивного матеріалу та отримувати до 5 млн євро експортної виручки щороку.