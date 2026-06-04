Україна отримала нову партію спецобладнання для очищення акваторій у портах після обстрілів

Європейська агенція з безпеки мореплавства (EMSA) передала українським портам нову партію спеціалізованого обладнання для ліквідації наслідків забруднення акваторії.

Про це ДП «Адміністрація морських портів» повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«European Maritime Safety Agency (EMSA) передала українським портам нову партію спеціалізованого обладнання для реагування на забруднення акваторій. Йдеться про бонові загородження, мобільні плавучі ємності та спеціалізовані насоси», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що обладнання вже передано до Чорноморського порту. За потреби воно може бути залучене й для роботи в інших портах України для робіт з ліквідації забруднення акваторій після ударів по портових об'єктах, які потребують швидкого реагування для мінімізації наслідків та забезпечення стабільної роботи портів.

За словами голови АМПУ Миколи Кравчука, передане обладнання дозволить посилити спроможності портів щодо реагування на такі інциденти та стане важливим елементом системи безпеки портової інфраструктури.

Підтримка EMSA є частиною системної співпраці з європейськими партнерами, спрямованої на підвищення стійкості української портової галузі та її готовності до нових викликів.

Як повідомлялося, 23 березня 2023 року між Адміністрацією морських портів України та Європейською агенцією з безпеки мореплавства у межах проєкту «Безпека мореплавства, безпека та захист морського середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів» (BCSEA ІІ) підписано угоду про безоплатну передачу спеціалізованого обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів.

Фото: facebook.com/mykola.kravchuk.2025