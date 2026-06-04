Експорт зброї має стати джерелом економічної сили для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

"Сьогодні я провів детальну й дуже практичну нараду щодо наших озброєнь: що саме необхідно для нашого захисту в Україні в більших обсягах та що саме може бути відправлено на експорт, щоб додатково посилити Україну, посилити наші зв’язки зі світом – додатково й довгостроково. Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що наразі пропрацьовуються деталі, "щоб будь-які нормативні зміни не затримувались".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує зустрічі з низкою ключових європейських партнерів, зокрема щодо засобів протиповітряної оборони для України.

Фото: ОП