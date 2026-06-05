Нафта зростає в ціні на тлі призупинення завантаження в Омані та невизначеності в перемовинах США та Ірану

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли в ціні на 33 центи, або 0,35%, до 95,36 долара за барель після зниження на 2,84% на попередній сесії торгів.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялась на 2 центи, або 0,02% і становила на ранок п’ятниці 93,06 долара за барель, після зниження на 3,1% у четвер.

Передбачається, що обидві марки, ймовірно, продемонструють перший тижневий приріст за останні три тижні. Ціна на нафту марки WTI зросла більш ніж на 6% на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, коли мирні переговори між США та Іраном затягнулися, а судноплавство в Ормузькій протоці залишалося обмеженим.

За даними Reuters, термінал Міна-аль-Фахал в Омані призупинив завантаження нафти після вибуху поблизу причалів через ймовірну атаку безпілотника.

Аналітики також висловили занепокоєння щодо падіння запасів нафти в усьому світі, що може спричинити різке зростання цін у третьому кварталі.

«Будь-який оптимізм залишається сильно затьмареним... З технічної точки зору, доки ціна на нафту (WTI) залишається вище рівня підтримки, що відповідає лінії тренду, у діапазоні нижньої частини 80 доларів, ризики залишаються схильними до зростання», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Генеральний секретар ОПЕК Хайтам Аль-Гайс заявив у четвер, що попри конфлікт на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки, дотримується свого прогнозу зростання попиту на нафту на рівні 1,2 млн барелів на день на цей рік.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер ціни на нафту знизилися, оскільки угода про перемир'я між Ізраїлем та Ліваном посилила надії на укладення ширшої угоди про припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, що може привести до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Пізніше у четвер лідер "Хезболли" Наїм Касем відхилив угоду, укладену за посередництва США між Ізраїлем та урядом Лівану про припинення бойових дій.

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