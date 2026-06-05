Сили оборони у травні уразили 18 об’єктів паливної інфраструктури РФ

У травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Минулого місяця підрозділи Сил оборони зупинили або суттєво обмежили роботу щонайменше 18 великих нафтопереробних заводів РФ, сумарна проєктна потужність яких перевищує 110 мільйонів тонн нафти на рік», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом травня географія українських deep strike ударів охопила понад десять регіонів Російської Федерації, включно з Московською, Володимирською, Кіровською та Самарською областями.

У пресслужбі наголосили, що далекобійні удари по Росії були спрямовані, зокрема, на те, щоб позбавити противника економічної неможливості продовжувати агресію.

Під ударами опинилися, зокрема, Туапсинський, Рязанський, Волгоградський, Саратовський, Пермський і Киришський нафтопереробні заводи, нафтові термінали в Новоросійську та Тамані, а також низка нафтобаз і логістичних вузлів.

Крім того, були уражені чотири об’єкти військово-промислового комплексу та хімічної промисловості РФ, серед яких заводи «ВНИИР-Прогресс», «Ангстрем», «Метафракс Кемикалс» і Брянський хімічний завод.

Також, за даними Міноборони, ураження зазнали 15 об’єктів Військово-морського флоту РФ, включно з кораблями та портовою інфраструктурою у Приморську, Каспійську та Новоросійську, а також об’єкти військової авіації, ППО, радіоелектронної розвідки та ракетний комплекс «Іскандер-М».

У пресслужбі підкреслили, що застосування далекобійної зброї по обʼєктах на території Російської Федерації підриває економічний потенціал держави-агресора, що безпосередньо обмежує її спроможність фінансувати та забезпечувати тривалі бойові дії. Крім того, ураження стратегічних цілей у глибокому тилу противника створює умови для перехоплення ініціативи та забезпечення сильної позиції України у питанні завершення війни.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Україна уразила в Росії 14 НПЗ і терміналів, зокрема і на Уралі, який історично вважався глибоким тилом РФ.

Фото: mod.gov.ua