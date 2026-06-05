МАГАТЕ заявляє, що домоглося перемир’я для ремонту лінії електропередачі до Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у п’ятницю, 5 червня, повідомило, що домоглося укладення тимчасового локального перемир’я між Україною та Росією, що дозволить провести ремонт лінії електропередачі до Запорізької АЕС.

Про це МАГАТЕ повідомило у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Локальне перемир'я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні на лінії фронту поблизу ЗАЕС, що дозволить провести необхідний ремонт лінії електропередачі з метою запобігання загрозі ядерної аварії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під наглядом експертів МАГАТЕ технічні фахівці обох сторін найближчими днями розпочнуть ремонт пошкоджень, завданих військовими діями, на лінії електропередачі «Дніпровська» напругою 750 кВ після масштабного розмінування території.

Ця ЛЕП була відключена понад два місяці тому, через що найбільша в Європі атомна електростанція залишилася залежною від єдиної лінії напругою 330 кВ для постачання електроенергії, необхідної для охолодження шести зупинених реакторів, йдеться у повідомленні.

За словами МАГАТЕ, протягом останніх тижнів ЗАЕС кілька разів втрачала доступ до цієї лінії, що змушувало її використовувати аварійні дизель-генератори.

Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі: на вершині високих опор поблизу лінії контролю на річці Дніпро.

Це вже шосте оголошене перемир’я біля ЗАЕС з кінця минулого року.

Як повідомляв Укрінформ, МАГАТЕ висловило глибоке занепокоєння через атаку поблизу Запорізької теплоелектростанції, яка може поставити під загрозу єдину лінію електропередачі, що наразі забезпечує живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

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