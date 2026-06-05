У ДТП в Солом’янському районі Києва загинули двоє поліцейських

Двоє поліцейськихзагинули в ДТП в Солом'янському районі Києва, де водій на швидкості зїхав з дороги, внаслідок чого 4 людей загинули та 3 поранені.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Укрінформ.

«Колектив Нацполіції з глибоким сумом повідомляє про трагічну загибель працівників Солом’янського управління поліції Києва під час сьогоднішньої ДТП. Старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко, які були при виконанні службових обовʼязків», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок виїзду автомобіля на пішохідну зону також загинули 47-річна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей дістали поранення і перебувають у лікарні. Водій у реанімації.

Як поінформували у Державній службі з надзвичайних ситуацій, 5 червня на Чоколівському бульварі автомобіль виїхав на пішохідну частину.

Водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля.

Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували чоловіка й передали його медикам.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочате досудове розслідування за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди", - поінформували в ОГП.

На місці загинули двоє чоловіків, жінка і 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.

Водія дістали з автомобіля рятувальники. Він перебуває у лікарні.

Як зауважили в ОГП, "попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року".

Фото: Нацполіція