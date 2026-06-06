Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон біля острова Лефкада

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав речник МЗС Сергій Тихий.

“Оскільки чинні виклики міжнародній та регіональній безпеці, особливо морській, а також дії російського “тіньового флоту”, викликають спільне занепокоєння Греції та України, Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, відзначаючи своє зацікавлення в недопущенні подібних випадків у майбутньому. На цьому тлі українська сторона висловлює щире вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, викликаних чинною агресією Росії проти України”, - зазначив Тихий.

Він додав, що цей інцидент “показує небезпеку російської агресії проти України не лише для нашої країни, а й для дружніх сусідніх держав, Європи та всього світу”. “Україна залишається відданою подальшому поглибленню своїх дружніх відносин із Грецією та підтримці конструктивного діалогу у всіх сферах спільного інтересу”, - наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні Греції, після чого було розпочато розслідування. Пізніше безпілотник ідентифікували як Магура V5.