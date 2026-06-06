Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон біля острова Лефкада

Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон біля острова Лефкада

Укрінформ
Україна перепрошує у Греції за виявлений в територіальних водах країни український військово-морський безпілотник.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав речник МЗС Сергій Тихий.

“Оскільки чинні виклики міжнародній та регіональній безпеці, особливо морській, а також дії російського “тіньового флоту”, викликають спільне занепокоєння Греції та України, Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, відзначаючи своє зацікавлення в недопущенні подібних випадків у майбутньому. На цьому тлі українська сторона висловлює щире вибачення за інцидент, наголошуючи, що він став наслідком обставин, викликаних чинною агресією Росії проти України”, - зазначив Тихий.

Читайте також: МЗС - про інцидент у порту Констанци: Україна вчасно поінформувала Румунію, і ситуацію взяли під контроль

Він додав, що цей інцидент “показує небезпеку російської агресії проти України не лише для нашої країни, а й для дружніх сусідніх держав, Європи та всього світу”. “Україна залишається відданою подальшому поглибленню своїх дружніх відносин із Грецією та підтримці конструктивного діалогу у всіх сферах спільного інтересу”, - наголосив речник.

Як повідомляв Укрінформ, безекіпажний катер виявили 7 травня рибалки у водах біля південної частини острова Лефкада в Іонічному морі. Його передали береговій охороні Греції, після чого було розпочато розслідування. Пізніше безпілотник ідентифікували як Магура V5.

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-