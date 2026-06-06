Зеленський створив Коордраду із захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей

Президент Володимир Зеленський утворив Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти.

Відповідний указ №483/2026 оприлюднений на сайті глави держави, передає Укрінформ.

Рада створена з метою сприяння реалізації гарантій захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, полонених та осіб, зниклих безвісти, членів їхніх сімей.

Відповідно, втратили чинність: указ Президента України від 2 червня 2020 року Nº 209/2020 «Про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України»; указ Президента України від 12 березня 2021 року Nº 93/2021 «Про Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України»; указ Президента України від 9 квітня 2021 року Nº 152/2021 «Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України»; указ Президента України від 22 серпня 2022 року Nº 589/2022 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

Із дня набрання чинності цим указом консультативні органи, утворені відповідно до указів Президента, зазначених у статті 3 цього указу, припиняють свою діяльність.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою вироблення ефективних рішень та заходів, спрямованих на вирішення поточних і прогнозованих питань захисту прав, свобод і законних інтересів: ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників; військовослужбовців, інших осіб, які проходять службу та належать до складу сил безпеки і сил оборони України, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах та членів сімей зазначених осіб; цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів сімей зазначених осіб; осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у звʼязку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовим захопленням частини території України, та членів їхніх сімей.

Коордрада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента, Кабінету міністрів, іншими актами законодавства, а також положенням про раду.

Серед основних завдань Коордради: формування пропозицій щодо внесення змін до державних політик у відповідних сферах на основі результатів аналізу і комплексної оцінки актуальних проблем та потреб ветеранів війни, військовополонених та їхніх родин; удосконалення та координація діяльності відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у сфері захисту прав, свобод у цих питаннях; напрацювання пропозицій щодо вшанування памʼяті загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників; сприяння консолідації міжнародних зусиль у питаннях примушення держави-агресора до додержання норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні держави-агресора, цивільними особами, позбавленими особистої свободи.

Головою Коордради призначений керівник Офісу Президента Кирило Буданов, секретарем – заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

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Також до складу ради увійшли: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (за згодою) Артур Добросердов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко, міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, військовий омбудсман Ольга Решетилова (Кобилинська), уповноважений Верховної Ради з прав людини (за згодою) Дмитро Лубінець, т.в.о. голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський, заступник керівника ОП Павло Паліса, радник – уповноважений Президента з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, міністр оборони Михайло Федоров, т.в.о. голови Служби безпеки України Євнегій Хмара.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оновив правила для надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд.

Фото: ОП