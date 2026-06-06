У Східній Африці підтвердили майже 500 випадків Еболи - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує, що кількість підтверджених випадків захворювання на геморагічну лихоманку Ебола у Східній Африці незабаром досягне 500.

Про це повідомляє Sweden Herald, передає Укрінформ.

За останніми оновленими даними ВООЗ, підтверджений 471 випадок захворювання на лихоманку, при цьому вже померли 82 особи.

Переважна більшість випадків зареєстрована в Демократичній Республіці Конго, тоді як у сусідній Уганді підтверджено лише 19 хворих.

Зростання рівня захворюваності за останні 24 години було різким, і спалах може посилитися.

За оцінками Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), без рішучих заходів у сфері охорони здоров’я нинішній спалах може за своїми масштабами бути гіршим за епідемію Еболи, яка вразила Західну Африку у 2014 році. Тоді від лихоманки померли понад 11 000 людей, а загальна кількість випадків захворювання сягнула 28 000.

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Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила епідемію лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення.

ВООЗ планує залучити $518 мільйонів для реагування на спалах Еболи.