Єврокомісія обіцяє обмеження на видачу шенгенських віз росіянам

Європейська комісія в п’ятницю пообіцяла посилити вимоги до видачі віз громадянам Росії на тлі політичного тиску на Францію, Італію та Іспанію, які щороку продовжують приймати сотні тисяч російських туристів.

Про це повідомила Euronews, передає Укрінформ.

Відповідна пропозиція, яка буде представлена наступного року, матиме обмежений характер, оскільки видача віз залишається у компетенції окремих держав-членів ЄС, тоді як Брюссель здійснює лише наднаціональний нагляд, йдеться у матеріалі.

«Ми запропонуємо запровадити цільові обмежувальні візові заходи для подальшого усунення безпекових ризиків, що випливають із ворожих дій третіх країн. Це частина перегляду Візового кодексу наступного року», - зазначив речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламмерт.

У вищому органі виконавчої влади блоку відмовились надати додаткову інформацію з цього питання.

Ламмерт спробував захистити досягнення Єврокомісії, зазначивши, що кількість шенгенських віз, виданих громадянам Росії, зменшилась із середньорічного показника 4 мільйони до повномасштабного вторгнення до приблизно пів мільйона у 2025 році.

«Обмеження видачі віз громадянам Росії було головним пріоритетом для Комісії із самого початку російської агресії проти України у 2022 році. Ми вжили безпрецедентних заходів і будемо продовжувати це робити», - наголосив він.

Водночас торік Франція видала найбільшу кількість віз російським громадянам - майже 180 000, що є значним зростанням порівняно з 2024 роком. Італія посіла друге місце із трохи менше ніж 160 000 виданих віз, попри незначне зниження кількості виданих документів роком раніше. На третьому місці опинилась Іспанія, що видала трохи менше 100 000 віз російським громадянам.

Коментарі Ламмерта пролунали у відповідь на лист, надісланий коаліцією з 11 європейських країн - Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції - до Єврокомісії на початку цього тижня.

Ісландія та Норвегія не входять до складу ЄС, але належать до Шенгенської зони, де діє режим безпаспортного пересування.

У спільній заяві, ініційованій Швецією, було засуджене різне застосування рекомендацій, запроваджених на початку вторгнення Росії в Україну, які мали на меті знизити пріоритетність розгляду російських заяв на поїздки, та посилити увагу до прикордонних ризиків і загроз безпеці. Багаторазові візи були поступово замінені одноразовими минулого року, йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 країн ЄС, а також Ісландія й Норвегія звернулися до Єврокомісії із закликом посилити політику щодо видачі шенгенських віз громадянам Росії.

Фото: commission.europa.eu