Літак, що прямував до Росії, здійснив посадку у Фінляндії через атаку дронів на Петербург
Укрінформ
Літак, що прямував до Санкт-Петербурга Ленінградської області РФ, вранці у суботу здійснив посадку в аеропорту Гельсінкі-Вантаа у Фінляндії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle із посиланням на заяву берегової охорони Фінської затоки.
Зазначається, що аеропорт Санкт-Петербурга був закритий у ніч проти 6 червня на тлі дронової атаки України.
Вранці у суботу повітряне судно продовжило політ і, за даними фінської берегової охорони, залишило повітряний простір Фінляндії.
Як повідомляв Укрінформ, дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.
Раніше у травні пасажирський літак, що летів з Єгипту до Санкт-Петербурга, приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа у Фінляндії.
Фото: Mikko Koski/Yle