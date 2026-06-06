Літак, що прямував до Росії, здійснив посадку у Фінляндії через атаку дронів на Петербург

Літак, що прямував до Санкт-Петербурга Ленінградської області РФ, вранці у суботу здійснив посадку в аеропорту Гельсінкі-Вантаа у Фінляндії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle із посиланням на заяву берегової охорони Фінської затоки.

Зазначається, що аеропорт Санкт-Петербурга був закритий у ніч проти 6 червня на тлі дронової атаки України.

Вранці у суботу повітряне судно продовжило політ і, за даними фінської берегової охорони, залишило повітряний простір Фінляндії.

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Як повідомляв Укрінформ, дрони Сил спеціальних операцій ЗСУ вразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

Раніше у травні пасажирський літак, що летів з Єгипту до Санкт-Петербурга, приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа у Фінляндії.

Фото: Mikko Koski/Yle