Сили спецоперацій уразили базу Балтійського флоту РФ у Кронштадті
Як передає Укрінформ, про це командування ССО повідомило у Фейсбуці.
У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ вразили військово-морську базу «Кронштадт».
Кілька дронів Сил спеціальних операцій успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксоване займання.
«Кронштадт» є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.
Після знищення Україною частини спроможностей РФ в Чорному морі значення «Кронштадта» у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло, але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ, наголосили ССО.
Від кордону України до військово-морської бази «Кронштадт» - близько 1000 кілометрів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі українські дрони подолали відстань у близько 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті.