Сили спецоперацій уразили базу Балтійського флоту РФ у Кронштадті

Дрони Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

Як передає Укрінформ, про це командування ССО повідомило у Фейсбуці.

У ніч проти 6 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ вразили військово-морську базу «Кронштадт».

Кілька дронів Сил спеціальних операцій успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксоване займання.

«Кронштадт» є символом військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

Після знищення Україною частини спроможностей РФ в Чорному морі значення «Кронштадта» у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло, але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ, наголосили ССО.

Від кордону України до військово-морської бази «Кронштадт» - близько 1000 кілометрів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі українські дрони подолали відстань у близько 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази у Кронштадті.