За роки окупації РФ залучила до свого війська як мінімум 88 тисяч українців - правозахисники

На тимчасово окупованих територіях України мешкають щонайменше 88 тисяч громадян, яких загарбники визнали учасниками так званої СВО.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила Східна правозахисна група.

«Російський банк ПСБ повідомив про видачу 88 тисяч електронних карток «СВОи» на тимчасово окупованих територіях України. На перший погляд, йдеться про черговий цифровий сервіс для учасників так званої СВО. Насправді ця цифра є одним із небагатьох відкритих індикаторів, який дозволяє оцінити масштаби залучення населення окупованих територій до війни на боці РФ», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що картка «СВОи» видається особам, які отримали статус учасника бойових дій у складі російських збройних формувань. Вона поєднує функції посвідчення, банківської картки та інструменту доступу до державних виплат і пільг.

Таким чином, 88 тисяч карток вказують на приблизну кількість мешканців окупованих територій, інтегрованих у російську воєнну систему та офіційно визнаних державою-агресором учасниками війни проти України.

На думку правозахисників, з політичної точки зору Кремль вирішує одразу два завдання: по-перше, легалізує наслідки масового залучення мешканців окупованих територій до війни; по-друге, формує окрему соціальну групу, пов’язану з окупаційним режимом через статус, пільги та державні виплати.

«Масштаби використання Росією людського ресурсу на ТОТ вражають: залучення чоловіків з окупованих територій до участі у війні – це свідома стратегія окупанта для очищення простору для проведення заміни населення на лояльних «росіян за народженням», - підкреслили в Східній правозахисній групі.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії намагаються подолати дефіцит контрактників активним вербуванням студенток.