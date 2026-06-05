До експлуатації у ЗСУ допустили вітчизняний бронемобіль Сова

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах України вітчизняний бронеавтомобіль MAC OWL Сова, який став найбезпечнішим українським MRAP із найвищим захистом від мін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

«Ця унікальна машина здатна витримати підрив до 10 кг у тротиловому еквіваленті (стандарт STANAG 4569), має найтовщу бокову броню та адаптована під встановлення купольного РЕБ проти FPV-дронів, що дає екіпажу максимальні шанси на виживання у сучасній війні», - ідеться у повідомленні.

Бронеавтомобіль Сова розроблений та виготовлений на українському підприємстві. В основу проєкту інженери заклали концепцію південноафриканської бронемашини Mbombe.

У процесі створення конструктори спільно з військовими реалізували 30-річний досвід локальних конфліктів, зокрема й особливості війни Росії проти України. Результатом став бронеавтомобіль із найвищим рівнем захисту екіпажу.

Залежно від комплектації бронеавтомобіль MAC OWL Сова важить від 14,2 до 15 тонн. Оснащений турбодизельним двигуном об’ємом 8,9 л і потужністю 450 к.с. – найпотужнішим серед усіх українських спеціальних бронеавтомобілів.

Бронемашина має кліренс 45 см, що співрозмірно з дорожнім просвітом важких військових вантажівок. При цьому загальна висота автомобіля не перевищує 2,8 м. Кабіна вміщує 2 членів екіпажу і 6 або 8 десантників. Розрахована для встановлення до 10 модулів РЕБ, які забезпечують тотальний купольний захист від повітряних FPV-камікадзе.

MAC OWL Сова – бронеавтомобіль класу MRAP, тобто створений спеціально для захисту від мін і засідок. Має несучий бронекузов з V-подібним дном, спеціальні амортизаційні крісла для екіпажу, інерційні вузли й агрегати.

Автомобіль зберігає життя екіпажу при наїзді на міну потужністю до 10 кг у тротиловому еквіваленті. Це відповідає стандарту STANAG 4569 – найвищому серед колісної техніки. При цьому машина має бокову броню товщиною 16 мм – найтовщу серед вітчизняних та іноземних аналогів.

Бронеавтомобіль Сова має низку переваг перед іншими вітчизняними та іноземними спеціальними бронеавтомобілями: найвищий захист екіпажу від мін; найнижчий силует; найпотужніший двигун; найтовща нижня і бокова броня; найбільший кліренс; незалежна гідропневматична підвіска, що забезпечує виняткову м’якість ходу; відкидна рампа з сервоприводом, що пришвидшує десантування.

Ці переваги бронеавтомобіля надають екіпажу і десанту найбільше можливостей на полі бою.

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У Міноборони нагадали, що у 2025 році ЗСУ отримали на 25 відсотків більше спеціальних броньованих автомобілів у порівнянні з 2024 роком. Більшість з цих машин виготовлені за конструкцією MRAP, тобто з посиленим захистом від мін і засідок. Такі машини мають V-подібну форму дна для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, складаються з монолітної бронекапсули й зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна.

Як повідомляв Укрінформ, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ модифікований наземний логістично-евакуаційний роботизований комплекс Vepr.

Фото: МОУ