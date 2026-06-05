Війська РФ від початку доби атакували 65 разів, найбільше боїв - на Лиманському напрямку

Російські війська від початку доби 65 разів атакували позиції Сил оборони України.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 5 червня.

Ворог обстріляв з артилерії населені пункти Нова Гута, Рижівка, Кореньок, Волфине, Нескучне, Сопич, Рогізне, Гірки, Рожковичі, Бунячине, Потапівкана в Сумській області та Хрінівку й Галаганівку в Чернігівській.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках російські війська завдали авіаудару, скинувши один КАБ, та здійснили 35 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки, Колодязного. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ. Одне боєзіткнення триває.

Читайте також: Сили оборони уразили пункти управління і райони зосередження ворога на ТОТ і в Бєлгородській області

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та у бік Лимана, Озерного. Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників йти вперед у районі Закітного. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити українських захисників із займаних позицій в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток та у бік Іллінівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби росіяни 11 разів намагалися потіснити українські підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Гришине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Дорожнього.

На Олександрівському напрямку ворог вісім разів намагався просунутися у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда та у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди та у бік Прилук, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового та Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2026 року, становлять близько 1 370 890 осіб, зокрема 1550 осіб - за минулу добу.