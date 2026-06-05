Сили оборони уразили пункти управління і райони зосередження ворога на ТОТ і в Бєлгородській області

Сили оборони України 4 червня та вночі 5 червня завдали ураження по пунктах управління російських військ та районах зосередження живої сили ворога на тимчасово захоплених українських територіях і в Бєлгородській області РФ.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

"4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об'єктів ворога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, уражений пункт управління ворога в районі Кам'янського Запорізької області, а також командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара Донецької області.

Також уражені пункти управління БПЛА ворога в районах Комара й Воскресенки на Донеччині, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Крім того, уражені райони зосередження живої сили ворога в районах Маріуполя, Шевченка й Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області РФ.

За результатами додаткового аналізу даних підтверджене пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 і двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового термінала "Феодосія" в тимчасово окупованому Криму.

Також підтверджені результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" в Гоніно Кіровської області РФ 31 травня 2026 року - знищені два резервуари, пошкоджені ще два резервуари та насосна станція.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Сили оборони завдали далекобійних ударів по 18 об’єктах нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ у понад 10 регіонах, максимальна дальність ураження сягнула 1700 кілометрів від кордону України.