Пошкоджений дроном російський корвет «Бойкий» не зможе вийти в море щонайменше кілька місяців - експерт
Таку оцінку в ефірі Українського радіо висловив капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко, передає Укрінформ.
За його словами, на момент удару 13-річний корвет перебував у сухому доку в Кронштадті.
«Знищити корабель не вдалося, але пошкодження затримають його повернення до бойового складу мінімум на декілька місяців», - зазначив експерт.
Він додав, що корвети проєкту 20380 належать до кораблів ближньої морської зони та нині використовуються Росією, зокрема, для патрулювання й супроводження суден тіньового флоту.
На думку експерта, удар по об’єктах у Ленінградській області, зокрема по Кронштадту та Петербурзькому нафтовому терміналу, також мав психологічний ефект і продемонстрував здатність українських Сил безпеки і оборони долати російську багатошарову систему ППО та уражати важливі військові об’єкти.
«Думаю, Сили безпеки і оборони України проведуть детальний аналіз, щоб такі акції тривали з метою послаблення бойового потенціалу противника і його можливості здійснювати ескортування і патрулювання суден тіньового флоту», - підсумував Риженко.
Як повідомлялося, 3 червня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді поінформував про ураження корвета «Бойкий» та оприлюднив відео удару. Це була частина ширшої атаки на військові та інфраструктурні об’єкти у Ленінградській області РФ.
Фото: Radziun, wiki