Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесят третій

З російського полону повернулись 186 українців

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесят третій день Великої війни: чим жили Україна та українці 5 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня надіслав відкритого листа Путіну із пропозицією визначити чітку дату зустрічі і домовитися про реальне припинення вогню. Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про цю пропозицію. У Кремлі відповіли стандартно: якщо Зеленський хоче зустрітися із Путіним, то нехай приїжджає до Москви – Радіо Свобода.

Лист Володимира Зеленського – це «шанс» для очільника Кремля Путіна. Українському Президенту вже готується доповідь про реакцію світу на цей документ – Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.

Путін заявив, що вже ознайомився з відкритим листом Зеленського. Про це він сказав під час трансляції Петербурзького міжнародного економічного форуму. Путін повідомив, що не бачить сенсу у зустрічі із Президентом України – ЗМІ.

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З російського полону повернулись 185 українських захисників, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО, ВСП, НГУ та ДПСУ, також один цивільний. Серед визволених захисників є ті, хто перебував у російському полоні ще з 2022 року.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відзначив особливу роль партнерів зі США та ОАЕ у проведенні сьогоднішнього обміну – Буданов у Телеграмі.

У день чергового обміну військовополоненими відбулася перша робоча зустріч омбудсмана Дмитра Лубінця із новою уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою – Лубінець у соцмережах. Під час зустрічі домовилися зберегти та розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону.

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Україна підтвердила, що під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії – ВМС ЗСУ. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив: «Інцидент з дроном у порту Констанци підтверджує загрозу російської агресії для всього регіону, а ефективна координація між Україною та сусідніми країнами є ключовою для мінімізації її наслідків». Схожим чином висловилися на рівні ЄС, назвавши вибух дрона в румунському порту прямим наслідком російської війни проти України.

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Палата представників США ухвалила законопроєкт про підтримку України та посилення санкцій проти Росії. Документ підтримали 226 законодавців, а 195 виступили проти – Укрінформ.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю – для часу, коли триватимуть перемовини. І це стандартна практика, яку підтверджують зараз і обставини навколо Ірану. Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Війська РФ від початку доби атакували 65 разів, найбільше боїв – на Лиманському напрямку – Генштаб ЗСУ станом на 16:00.

Пʼять суден за ніч: «Птахи» СБС атакували танкери і суховантажі РФ у портах Маріуполя, Бердянська та у прибережних водах ТОТ на Азовському морі, які відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ – командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Сили оборони України 4 червня та вночі 5 червня завдали ураження по пунктах управління російських військ та районах зосередження живої сили ворога на тимчасово захоплених українських територіях і в Бєлгородській області РФ – Генштаб ЗСУ.

Росія запускає по Україні дрони типу Shahed буквально «з заводу». Натомість Росія постійно має запас «Іскандерів» щонайменше 180-250 ракет – Сергій «Флеш» Бескрестнов, радник міністра оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку бійці підрозділу безпілотних систем Держприкордонслужби «Стрікс» знищили рідкісний російський розвідувальний дрон «Скат 450М» за $400 тисяч – ДПСУ.

Очолювана Великою Британією операція Interflex вступає в нову фазу підготовки для України – програма відійде від піхотної підготовки на користь спеціалізованої та поглибленої. Зокрема, будуть розширені спеціалізовані напрями – авіаційний, медичний, інженерний та логістичний – Генштаб ЗСУ.

Росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 , а також 216 ударними БПЛА. ППО знешкодила 198 безпілотників – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

Росія за час повномасштабного вторгнення 87 разів атакувала редакції українських медіа – Інститут масової інформації.

Наслідки російських атак

На Харківщині російські військові спрямували FPV-дрон на людей, які йшли вулицею, внаслідок чого постраждали 4 дорослих та 2 дітей.

російські військові спрямували FPV-дрон на людей, які йшли вулицею, внаслідок чого постраждали 4 дорослих та 2 дітей. Ворог вдарив безпілотниками по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Конотопа. Місто залишилося без води і частково без світла: поранено п'ятьох людей, серед них троє дітей.

Місто залишилося без води і частково без світла: поранено п'ятьох людей, серед них троє дітей. Росіяни вдарили дроном по АЗС на Херсонщині, одна людина загинула, 11 поранені.

Енергетика

МАГАТЕ заявляє, що домоглося перемир’я для ремонту лінії електропередачі до Запорізької АЕС – МАГАТЕ.

Логістика

Стався вибух на території сортувального депо Нової пошти в Києві, виникла пожежа. Загинув один працівник, ще двоє дістали поранення. Вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт – пресслужба компанії.

Росіяни вдарили по об’єкту логістики на Одещині – постраждали дев’ятеро дорожніх працівників. Пошкоджено унікальну для України дорожню техніку – Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Економіка

Атака РФ на харчове підприємство – завод «Яготинське для дітей» на Київщині: четверо загиблих, семеро травмованих – Київська ОВА.

Окупанти влучили по підприємству та автостоянці в Чернігові, 6 людей постраждали, 37 авто понівечені – Чернігівська міськради.

Екологія

Сьогодні третя річниця підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. Ця масштабна техногенна катастрофа та екоцид забрали 76 життів і призвели до затоплення десятків населених пунктів на півдні України.

Росія з 2022 року завдала довкіллю Україні збитків на 6,9 трильйона гривень – Дмитро Лубінець, уповноважений ВРУ з прав людини.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив подяки українського парламенту працівникам медіа напередодні Дня журналіста – Стефанчук у Фейсбуці.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув з візитом в Україну і розпочав його у Вінниці з вшанування пам’яті українських захисників – Андрій Сибіга, глава української дипломатії.

На пресконференції у Вінниці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив:

Словаччина підтримує відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС;

Україна відкрита до спільних оборонних проєктів зі Словаччиною;

Працюємо над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових переговорів зі Словаччиною;

Для громадян РФ після війни застосують особливі обмежувальні процедури щодо відвідування України.

Кабмін

спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій: дипломатичні установи України оформлюватимуть посвідчення особи для повернення громадян, народжених після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованій території, навіть якщо інформації про них немає в державних реєстрах;

схвалив Експортну стратегію до 2030 року.

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте під час якої сторони синхронізували пріоритети перед наступним засіданням «Рамштайн» – у фокусі ППО, боєприпаси та українські дрони – Федоров у Телеграмі.

Адміністратори ЦНАПів використовуватимуть штучний інтелект у роботі через Національну вебплатформу центрів надання адмінпослуг – Мінцифри.

15-річна українка Анастасія Гнатишин сенсаційно виграла чемпіонат Європи з шахів – Sport.ua.

У Києві автомобіль вилетів з дороги на пішоходів – четверо загиблих, троє травмованих – поліція Києва.

Правоохоронці у межах операції «Ескулап» провели майже 60 одночасних обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) – Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

СБУ затримала ще трьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України, які підтримували збройну агресію РФ, вихваляли росіян, агітували вдарити балістичною ракетою «Орєшнік» по урядовому кварталу в Києві – СБУ.

Військовому ТЦК, який побив ветерана у Києві, повідомили про підозру – ГУ Нацполіції у місті Києві.

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Міжнародні резерви України у травні 2026 року зменшилися на 5,2% і станом на 1 червня становили 45,7 млрд дол. США – НБУ.

У травні 2026 року надходження до держбюджету від митних платежів зросли до 68,9 млрд грн. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2025 року – ЗМІ.

Банки профінансували енергетичних проєктів на ₴50,6 мільярда – Нацбанк.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися із новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості щодо припинення війни – CNN.

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Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися на вихідних з Володимиром Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни – Bloomberg.

4 червня міністри ЄС в цілому підтримали пропозицію щодо обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку – Reuters.

Макрон анонсував засідання «Коаліції рішучих» у дні взяття Бастилії і зустріч з Зеленським – Європейська правда.

Угорщина підтримає продовження санкцій ЄС проти Росії на цілий рік, що є кардинальним розворотом порівняно з її попередньою позицією, спрямованою на блокування цього процесу – Bloomberg.

Мінфін США запровадив нові санкції проти кількох фізичних і юридичних осіб Куби, зокрема чинного президента острова Мігеля Діаса-Канеля – Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Французькі Rafale за тиждень 11 разів підіймалися для перехоплення літаків РФ над Балтикою – полковник Гійом Верне, речник Генштабу збройних сил Франції.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить державний візит до сусідньої Північної Кореї, вперше з 2019 року – Yonhap.

ВОРОГ

Путін 4 червня поспілкувався з представниками закордонних ЗМІ і повідомив їм, що Україна хоче припинення бойових дій, оскільки армія РФ мовляв «рухається кілометрами» як у Запорізькій області, так і на інших ділянках фронту. Так званий «воєнний кореспондент» Володимир Романов написав, що, як йому здається, Путіна «зливають», годуючи його недостовірною інформацією.

Російська влада запропонувала бізнесу самостійно платити за захист від українських дронів – Антон Сілуанов, міністр фінансів Росії.

Найбагатший бізнесмен РФ та основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов заявив про погіршення ситуації в російській металургійній галузі. Компанія вже урізала інвестиційну програму на 2026 рік на 24%, припинила набір нових співробітників і розглядає можливість скорочення персоналу – ЗМІ.

У Санкт‑Петербурзі запровадили ліміти на продаж пального на автозаправках – це вже другий великий регіон після окупованого Криму, де влада змушена вводити обмеження через нестачу бензину та дизеля – росЗМІ.

Підготувала Жанна Телеганова, Київ

Перше фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.