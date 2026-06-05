Сили оборони удвічі наростили кількість уражень ворожих цілей більш як за 50 км від лінії фронту - Федоров

Кількість уражень російських цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення зросла удвічі.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив у Фейсбуці.

"Продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах — у небі, на землі та в економіці", - зазначив Федоров.

За його словами, "за місяць Сили оборони ліквідували або важко поранили 31 530 російських військових. Дедалі більше їх помирає за кілометри від наших позицій, і кожна з цих втрат верифікована на відео".

"Логістичний локдаун працює. За завданням Президента масштабуємо удари по цілях на відстані 20–150 км. Удвічі зросла кількість уражень ворожих цілей на відстані понад 50 км від ЛБЗ. Також маємо рекордні показники зі знищення автомобільної та мототехніки ворога", - поінформував Федоров.

Посадовець підкреслив: "Бʼємо по тому, що забезпечує російський наступ. Знищення логістики, транспорту та складів змушує ворога витрачати ресурси на виживання замість просування вперед".

"Окремий пріоритет — захист українського неба", - зазначив Федоров.

За його інформацією, "у травні Сили оборони збили рекордну кількість дронів типу Shahed. Попри те що ворог запустив понад 10 тисяч ударних дронів — на 25% більше, ніж у квітні, — кількість збиттів зросла на 50%. Важливу роль у цьому результаті відіграють дрони-перехоплювачі".

"Паралельно продовжуємо роботизувати передній край", - зазначив Федоров.

За його словами, "за місяць наші військові виконали більш як 14 000 логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК. Це в середньому 455 місій щодня, під час яких небезпечну роботу виконували роботи, а не люди".

"єБали дають змогу ухвалювати рішення на основі верифікованих даних з поля бою. Ми бачимо в режимі реального часу, які підрозділи, технології і тактики дають найкращий результат — і швидко масштабуємо їх на все військо", - зазначив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони разом з Генеральним штабом Збройних сил України запускають програму "Логістичний локдаун" і масштабують middle strike-удари по тилу російської армії.

Фото: МОУ